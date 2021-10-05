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05 Ekim 2021 Salı 12:00:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 12:00:00

Rıza'nın panik gecesi

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En son 'Çukur' dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir yönetmene kaptırdı.

En son 'Çukur' dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir yönetmene kaptırdı. Oyuncu, Tuba Büyüküstün'le rol aldıkları 'Another Self' dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'le objekriflere yansıdı. İkili, bir mekânda baş başa saatler geçirdi. Habercileri karşılarında görünce tedirgin olan Kocaoğlu ve Alptekin, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

Etiketler : Çukur Rıza Kocaoğlu Hazal Subaşı
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