Rıza'nın panik gecesi

En son 'Çukur' dizisinde rol alan Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü bir yönetmene kaptırdı. Oyuncu, Tuba Büyüküstün'le rol aldıkları 'Another Self' dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'le objekriflere yansıdı. İkili, bir mekânda baş başa saatler geçirdi. Habercileri karşılarında görünce tedirgin olan Kocaoğlu ve Alptekin, soruları yanıtsız bırakarak uzaklaştı.

