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28 Şubat 2021 Pazar 10:35:00 - Güncelleme:28 Şubat 2021 Pazar 15:21:00

Rihanna şarkısına cover

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2008 yılından bu yana çıkardığı single çalışmalarıyla dikkat çeken Nurettin Çolak, bu kez Rihanna'nın Jay-Z prodüktörlüğünde çıkardığı "Umbrella" şarkısını cover'ladı.

2008 yılından bu yana çıkardığı single çalışmalarıyla dikkat çeken Nurettin Çolak, bu kez Rihanna'nın Jay-Z prodüktörlüğünde çıkardığı "Umbrella" şarkısını cover'ladı. Çalışması için iki yıldızdan da onay alan Çolak'ın şarkısı 22 Şubat'ta Amerika'nın en büyük plak şirketlerinden Ultra Music tarafından müzikseverlere sunuldu.

Etiketler : rihanna nurettin çolak umbrella
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