Rihanna şarkısına cover

2008 yılından bu yana çıkardığı single çalışmalarıyla dikkat çeken Nurettin Çolak, bu kez Rihanna'nın Jay-Z prodüktörlüğünde çıkardığı "Umbrella" şarkısını cover'ladı. Çalışması için iki yıldızdan da onay alan Çolak'ın şarkısı 22 Şubat'ta Amerika'nın en büyük plak şirketlerinden Ultra Music tarafından müzikseverlere sunuldu.

