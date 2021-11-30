Reyting kurbanı misafir

Başrollerini Buğra Gülsoy, Ozan Dolunay, Selen Öztürk ve Hazal Kaya'nın paylaştığı Misafir adlı dizi reyting kurbanı oldu. Travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in umut dolu hikayesini anlatan dizi beşinci bölümde ekrana veda edecek.