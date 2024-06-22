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22 Haziran 2024 Cumartesi 14:00:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 14:00:00

Reynmen, Nusret'e sosyal medyadan isyan etti: Burayı kapat bence abi!

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Tatil için rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekanına gitti. Nusret'in Yunanistan'daki şubesini beğenmeyen Reynmen, sosyal medyada Nusret'i de etiketleyerek isyan etti.

Asıl adı Yusuf Aktaş olan ünlü şarkıcı Reynmen, tatil sezonunu açtı. Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekânına gitti.

REYNMEN SERVİSİ BEĞENMEDİ

Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla tanınan Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işletmede servisi beğenmediğini söyledi.

NUSRET'E SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

İlk önce Instagram hesabında servisi beğenmediğini paylaşan Reynmen, Nusret'i de etiketleyerek isyan etti.

"BURAYA BİR EL AT"

Şarkıcı, "Abi maalesef servis çok kötü istersen buraya bir el at" ifadelerini kullandı.

"BURAYI KAPAT BENCE ABİ"

Hızını alamayan Reynmen yeni bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcı, Nusret'e "Hatta direkt sen burayı kapat bence abi" mesajını yazdı.

Etiketler : reynmen nusret yunanistan
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