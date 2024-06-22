Sosyal medyadan isyan etti: Burayı kapat bence abi!

Asıl adı Yusuf Aktaş olan ünlü şarkıcı Reynmen, tatil sezonunu açtı. Tatil rotasını Yunanistan'a çeviren Reynmen, Nusret'in mekânına gitti.

Derdim Olsun, Ela ve Leila gibi şarkılarıyla tanınan Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işletmede servisi beğenmediğini söyledi.

İlk önce Instagram hesabında servisi beğenmediğini paylaşan Reynmen, Nusret'i de etiketleyerek isyan etti.

"BURAYA BİR EL AT"



Şarkıcı, "Abi maalesef servis çok kötü istersen buraya bir el at" ifadelerini kullandı.

"BURAYI KAPAT BENCE ABİ"



Hızını alamayan Reynmen yeni bir paylaşım daha yaptı. Ünlü şarkıcı, Nusret'e "Hatta direkt sen burayı kapat bence abi" mesajını yazdı.

