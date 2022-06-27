Reyhan'ın nikâh şahidi olacağım

90'lara damga vuran Ümit Sayın ve Reyhan Karaca, Sahrazen adlı mekânda sahne aldı. Söyledikleri eğlenceli şarkılarla İstanbulluları coşturan sanatçılardan Ümit Sayın, gece boyunca esprileriyle Reyhan Karaca'ya takıldı. "Bu sene Reyhan'ı evlendireceğim. Nikah şahidi de ben olacağım" diyen Sayın'a, Karaca "Haydi inşallah, altın da çok pahalandı Ümitçiğim, 24 ayar bilezik de isterim" sözleriyle izleyenleri güldürdü.