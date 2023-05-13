Rekortmen Demet

Demet Akalın, eşi Okan Kurt'un memleketi Mersin'de 25 binden fazla kişiye seslendi. Konser öncesi tüm ekibiyle yöreyi gezip, yemeklerini tadan Akalın, hayranlarının alkışları ve tezahüratları arasında sahneye çıktı. Söylediği şarkılarla sevenlerini coştururken, bol bol selfie çektiren Akalın sosyal medya hesabından Mersin konserinden görüntüler paylaşırken, birçok sanatçının sahne aldığı festivalde en kalabalık konserin kendisinin olduğunu "Adımız Rekor" notuyla paylaştı.

