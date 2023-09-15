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15 Eylül 2023 Cuma 06:58:00 - Güncelleme:15 Eylül 2023 Cuma 06:58:00

Rekor peşinde

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Müzisyen Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Çanakkale'de düzenlenen Trayo Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Müzisyen Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Çanakkale'de düzenlenen Trayo Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı. Memleketinde sevenleriyle buluşan Akçıl, "Memleketimdeyim bugün yine yüz bin kişilik rekorumuz olacak, Memleketim beni çok güzel karşılıyor. Kültür yolu konserlerinde bu sene rekor bende çok mutluyum" dedi. Akçıl, sahnesinde fenomen olan eserlerini izleyicileriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Akçıl, oyuncu Müjde Uzman'la ilişkilerine ikinci bir şans tanıdıkları haberleriyle ilgili sorular karşısında, "Bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

Etiketler : Rekor peşinde Müzisyen Sinan Akçıl Kültür ve Turizm Bakanlığı
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