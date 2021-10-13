Reklam karşılığı evini döşedi

İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli, 2 milyon TL değerindeki evinin mobilyalarını bedavaya getirdi. Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Şefkatli, bir mobilya firmasıyla anlaşarak evini dekore ettirdi.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile geçen hafta evlenen Yasemin Şefkatli, yeni evinin görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. İşlerinin yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamayan çiftten Şefkatli, yeni aldıkları Zekeriyaköy'deki 2 milyon TL değerindeki evini tadilata soktu. Instagram'da 405 bin takipçisi bulunan Şefkatli, mobilyalarını bedavaya getirdi. Bir mobilya firmasıyla anlaşarak evini dekor ettiren Şefkatli, firmayı sosyal medya hesabından etiketleyerek takipçilerine sundu. Şefkatli avize konusunda da takipçilerinden yardım istedi.