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05 Eylül 2021 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 10:00:00

Reklam karşılığı 15 milyonluk yeni villa

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti yeni evlerini bedavaya getirdi. Bir inşaat firmasıyla anlaşan çift, sosyal medyadan reklam yapma karşılığında Bodrum'dan 15 milyon lira değerinde lüks bir villa aldı.

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti yeni evlerini bedavaya getirdi. Bir inşaat firmasıyla anlaşan çift, sosyal medyadan reklam yapma karşılığında Bodrum'dan 15 milyon lira değerinde lüks bir villa aldı.

'Kuruluş Osman' dizisinin Osman Bey'i Burak Özçivit ve uzun bir süredir ara verdiği setlere 'Alp Arslan'la dönmeye hazırlanan Fahriye Evcen, Bodrum'da ikinci kez 'ev'lendi. Çift, gazetemagazin'in haberine göre sosyal medyadan reklam yapma anlaşmasıyla bir inşaat firmasından lüks bir villa aldığı iddia edildi. Gündoğan'da bulunan lüks sitedeki evlerine taşınma hazırlığı yapan çiftin bu kararı vermesinde Bodrum'u etkisi altına alan yangınlar neden oldu. Gümüşlük'teki evlerinin yakınlarında çıkan orman yangını sonrası eşi Evcen'in, orada olmamalarına rağmen psikolojik olarak çok etkilendiğini söyleyen Çivit, yeni evlerine taşınma kararı aldı. Ancak çiftin Gümüşlük'teki evlerini de satmayacağı öğrenildi.

Etiketler : Reklam karşılığı nilla Burak Özçivit Fahriye Evcen Kuruluş Osman Bodrum
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