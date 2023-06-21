Rastalı peruğu taşımak çok zordu

Oyuncu Pınar Deniz dijitalde yayınlanan 'Aktris' dizisinin setinde yaşadığı zorlukları anlattı. Arabada dans ettiği bir sahnede elbisesinin yırtıldığını belirten Deniz, "Elbisem koptu sahneye devam etmem gerekiyordu. Ben onu çekim devam ederken kıyafeti sağından solundan canım acıyarak sıkıştırdım. O şekilde devam ettim çekimlere" dedi. Dizide birçok peruk takan oyuncu, en çok saçlarına rasta yaptırdığı sahnede zorlandığını söyledi. Deniz, "Rastalı saç peruğu çok ağırdı. Sahne her bittiğinde boynumu ve kafamı tutmak zorunda kalıyordum. Oynarken ellerimle dengemi sağlamaya çalışıyorum" dedi.