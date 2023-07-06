Rapçilerin arabesk kavgası

Ben Fero ve Uzi arasında 'arabesk' atışması yaşandı. Azer Bülbül'ün proje albümünde yer alan Uzi'yi hedef alan Ben Fero, "Konuştular durdular, sonra tıpış tıpış arabesklerine, poplarına döndüler" dedi.

Rap müzik camiasında yeni bir tartışma yaşandı. Ben Fero sosyal medya hesabından Uzi'yi hedef aldı. Ben Fero, Instagram'dan Spotify'ın en çok dinlenen şarkılarının listesinin görüntüsünü paylaştı. Ben Fero gönderisine, "Konuştular durdular, sonra tıpış tıpış arabesklerine, poplarına döndüler" notunu yazdı. Ben Fero'nun paylaşımında Azer Bülbül'ün proje albümünde seslendirdiği şarkısı Caney'le yer alan Uzi'den jet yanıt geldi. Uzi, "Bir aralar saygılıyım ayaklarıyla ekmek yerdi, şimdi evin asi çocuğuyum moduyla piyasada kalmaya çalışıyor. Bizdeki katalog ve çeşitlilik sende olabilir mi? Git sınav mınav çek reis bitti senin muhabbet artık" dedi. Uzi ilerleyen dakikalarda Ben Fero'nun paylaşımında adı geçen 'Caney' parçasının arabesk bir proje olduğunu ifade eden açıklamalar yaptı.