Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...

Cihangir’de görüntülenen oyuncu Esra Bilgiç, set dışında da ders çalışarak zamanını geçirdiğini söyledi. Oyuncu, hukuk okuduğunu ve ikinci sınıfta olduğunu aktardı. Bilgiç, Adana’daki çekimlerden ötürü kilo aldığını da sözlerine ekledi.

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