24 Kasım 2020 Salı 16:59:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 17:19:00
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...
‘Ramo'da rol alan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra eğitimde de başarılı olduğunu gözler önüne serdi.
Cihangir’de görüntülenen oyuncu Esra Bilgiç, set dışında da ders çalışarak zamanını geçirdiğini söyledi. Oyuncu, hukuk okuduğunu ve ikinci sınıfta olduğunu aktardı. Bilgiç, Adana’daki çekimlerden ötürü kilo aldığını da sözlerine ekledi.
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