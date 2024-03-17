Rabia Tunçbilek'ten müjde! Yeni şarkılar geliyor

Şarkıcı Rabia Tunçbilek, iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. Yeni şarkılar hazırladığını söyleyen Tunçbilek, ''Stüdyoda sürekli çalışıyorum. Ramazan sonrasına şarkılar hazırlıyorum. Yeni bir düet hazırlığındayım. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları arasında olan bir kişiyle güzel bir düete imza atacağız. Klip çekmedik henüz, şarkı hazır ama" dedi. Günlük hayatından da söz eden şarkıcı, ''Benim istediğim hayat da şarkılar, stüdyolar, konserlerdi. İstediğim hayatı yaşıyorum'' dedi.