Psikoloji kitapları oyunculuğa faydalı

Başrolünü Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu ve Tolga Güleç'in paylaştığı 'Filme Gel' adlı yapımla beyazperde de boy gösterecek olan Aslıhan Karalar Zorlu'da görüntülendi. Bir süredir Çanakkale'de olan oyuncu, psikoloji kitaplar okuduğunu söyledi. Karalar, "Bu tarz kitapların oyunculuğuma da çok faydası oluyor. Bu yüzden bol bol okuyorum" dedi.