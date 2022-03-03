Problemleri sporla çözüyor

Kerem Bürsin 'Sen Çal Kapımı' dizisinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Hande Erçel'le ayrılığının ardından kendini spora verdi. Oyuncu, sporu hayatının bir parçası olarak gödüğünü söyledi. Vaktinin büyük çoğunluğunu spor salonunda geçirdiğini belirten Bürsin, "Spor zihnime, vücuduma, kısacası kendime ayırdığım bir zaman dilimi. Spor yaparken düşünüyorum, hayaller kuruyorum, kafama bir şey takıldıysa onu çözmeye çalışıyorum. Kendi kendime terapi yapabildiğim, çok değerli ve önemli bir zaman dilimi oluyor" dedi.