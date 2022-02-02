Ponçiğe mektup

Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl lenfoma kanseri nedeniyle kaybettiği oğlu Pars'a mektup yazdı. Şallı, Ömür Sabuncuoğlu'nun kız çocuklarının eğitimine destek olmak için 'Sizin Öykünüz' kitabında yer alan 'Nereden Bilebilirdim ki Ponçiğim' başlıkta hislerini yansıttı. Şallı mektupta, "Bir melek doğuyor ve onun annesi oluyorsunuz neler yaşıyorsunuz nelere şahit oluyorsunuz ve hep benimle ponçik. Sen benimlesin, bunu hissediyorum. Senin bana gönderdiğin işaretlerle nefes alıyorum" yazdı.