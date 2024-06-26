"3.5 saat canlı çalıyoruz"

Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in playback yaptığını iddia etmişti.

Dave Grohl, 22 Haziran'daki Londra konserinde grubunun şovunu 'Hatalar Turnesi' (Errors Tour) diye adlandırdığını, birkaç hatadan daha da fazlasına sahip olduklarını belirterek gerçekten canlı çaldıklarını söyledi.

TAYLOR SWIFT'TEN PLAYBACK İDDİALARINA YANIT



Taylor Swift ise bu eleştiriye önceki gün Wembley Stadyumu'nda 90 bine yakın kişinin katıldığı konserinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Grup sizin için bu gece 3.5 saat boyunca canlı çalacak" dedi. Swift, gruptaki müzisyenlerin saygıyı hak ettiğini belirtti.

TAYLOR SWIFT SAHNEDE BÖCEK YUTTU



Londra konserinde böcek yutan Swift, "Az önce böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.

Kraliyet, Taylor Swift konserinde