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"3.5 saat canlı çalıyoruz"
26 Haziran 2024 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:26 Haziran 2024 Çarşamba 13:30:00

Playback iddialarına yanıt! Taylor Swift: 3.5 saat canlı çalıyoruz

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Taylor Swift, Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl'un playback yaptığını iddialarına yanıt verdi. Taylor Swift, Dave Grohl'un eleştirilerine stadyum konseri öncesi "Grup sizin için bu gece 3.5 saat boyunca canlı çalacak” sözleriyle yanıt verdi.

Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in playback yaptığını iddia etmişti.

DAVE GROHL AÇIKLADI

Dave Grohl, 22 Haziran'daki Londra konserinde grubunun şovunu 'Hatalar Turnesi' (Errors Tour) diye adlandırdığını, birkaç hatadan daha da fazlasına sahip olduklarını belirterek gerçekten canlı çaldıklarını söyledi.

TAYLOR SWIFT'TEN PLAYBACK İDDİALARINA YANIT

Taylor Swift ise bu eleştiriye önceki gün Wembley Stadyumu'nda 90 bine yakın kişinin katıldığı konserinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Grup sizin için bu gece 3.5 saat boyunca canlı çalacak" dedi. Swift, gruptaki müzisyenlerin saygıyı hak ettiğini belirtti.

TAYLOR SWIFT SAHNEDE BÖCEK YUTTU

Londra konserinde böcek yutan Swift, "Az önce böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.

Kraliyet, Taylor Swift konserinde
Etiketler : foo fighters dave grohl konser taylor swift playback
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