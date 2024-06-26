Playback iddialarına yanıt! Taylor Swift: 3.5 saat canlı çalıyoruz
Kaynak: AKŞAM Gazetesi
Taylor Swift, Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl'un playback yaptığını iddialarına yanıt verdi. Taylor Swift, Dave Grohl'un eleştirilerine stadyum konseri öncesi "Grup sizin için bu gece 3.5 saat boyunca canlı çalacak” sözleriyle yanıt verdi.
Foo Fighters grubunun solisti Dave Grohl, dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in playback yaptığını iddia etmişti.DAVE GROHL AÇIKLADIDave Grohl, 22 Haziran'daki Londra konserinde grubunun şovunu 'Hatalar Turnesi' (Errors Tour) diye adlandırdığını, birkaç hatadan daha da fazlasına sahip olduklarını belirterek gerçekten canlı çaldıklarını söyledi.
TAYLOR SWIFT'TEN PLAYBACK İDDİALARINA YANIT
Taylor Swift ise bu eleştiriye önceki gün Wembley Stadyumu'nda 90 bine yakın kişinin katıldığı konserinde yanıt verdi. Ünlü şarkıcı, "Grup sizin için bu gece 3.5 saat boyunca canlı çalacak" dedi. Swift, gruptaki müzisyenlerin saygıyı hak ettiğini belirtti.
TAYLOR SWIFT SAHNEDE BÖCEK YUTTU
Londra konserinde böcek yutan Swift, "Az önce böcek yuttum, siz şarkı söylemeye devam edin" dedi.