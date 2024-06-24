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24 Haziran 2024 Pazartesi 08:07:00 - Güncelleme:24 Haziran 2024 Pazartesi 08:07:00

Kraliyet, Taylor Swift konserinde

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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ABD'li şarkıcı Taylor Swift, İngiltere'de 90 bin kişiye coşkulu bir konser verdi. Galler Prensi William da oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte ile konsere katıldı. Kraliyet ailesi, ünlü şarkıcı ile birlikte kuliste fotoğraf çektirdi. Taylor Swift, Kraliyet ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Eras adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin Londra şehrine giden ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Wembley Stadyumu'nda 90 bin kişiye coşkulu bir konser verdi.

Etkinliğe Galler Prensi William da oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte ile katıldı. Prens William, 42. yaş gününü çocuklarıyla birlikte Swift konserinde eğlenerek geçirdi.

Hem dans edip hem de şarkı söyleyen William, ünlü şarkıcı ile birlikte kuliste fotoğraf da çektirdi. Karede Prens ve çocukları ile Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce de yer aldı. Taylor Swift, birlikte çekildikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun dostum" notuyla paylaşırken, Prens de "Harika bir akşam için teşekkür ederim" dedi.

Taylor Swift, Kraliyet ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Etiketler : taylor swift ingiltere konser kraliyet
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