Kraliyet, Taylor Swift konserinde

Eras adlı dünya turnesi kapsamında İngiltere'nin Londra şehrine giden ABD'li şarkıcı Taylor Swift, Wembley Stadyumu'nda 90 bin kişiye coşkulu bir konser verdi.

Etkinliğe Galler Prensi William da oğlu Prens George ve kızı Prenses Charlotte ile katıldı. Prens William, 42. yaş gününü çocuklarıyla birlikte Swift konserinde eğlenerek geçirdi.



Hem dans edip hem de şarkı söyleyen William, ünlü şarkıcı ile birlikte kuliste fotoğraf da çektirdi. Karede Prens ve çocukları ile Swift'in Amerikan futbolcusu erkek arkadaşı Travis Kelce de yer aldı. Taylor Swift, birlikte çekildikleri fotoğrafı "İyi ki doğdun dostum" notuyla paylaşırken, Prens de "Harika bir akşam için teşekkür ederim" dedi.

Taylor Swift, Kraliyet ailesi ile çektirdiği fotoğrafı paylaştı.