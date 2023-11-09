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09 Kasım 2023 Perşembe 07:39:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 07:39:00

Platformlarda ‘Enerci' yasağı

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Dilan Polat'ın "Enercii" şarkısı Türkiye'de tüm müzik platformlarından kaldırıldı.

'Kara para aklama' ve 'vergi usul kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 'Enerci' şarkısı Türkiye'de tüm müzik platformlarından kaldırıldı. YouTube, Spotify, Apple Müzik, Deezer, Muud ve Fizy gibi platformlarda Polat'ın 'Enerci' şarkısına erişim kısıtlaması getirildi. Sözü ve müziği Genco Ecer'e ait şarkı sadece Polat'ın kendi YouTube kanalında yayınlanmaya devam ediyor.

Etiketler : dilan polat şarkı platform
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