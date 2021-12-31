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31 Aralık 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:31 Aralık 2021 Cuma 18:00:00

Pınar yine yaş yorumuna çıldırdı

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Evlendiğinden itibaren eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar.

Evlendiğinden itibaren eşi Yağmur Atacan ile arasındaki yaş farkı sürekli gündeme gelen Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar. Kendisinden 9 yaş küçük Atacan'la mutlu bir evliliği olan Altuğ, eşi ve kızı Su'yla çekilmiş bir karesini paylaştı. Bir takipçisi, Altuğ'un fotoğrafının altına "Eşek kadar kadın, bula bula çocuk yaşta bir adam bulup evlendi. Oğlunuz gibi görünüyor vallahi pes" yorumunu yaptı. Yorumu gören Altuğ da "Hay Allah! Siz daha uygun birini bulun, o zaman ben boşanıp onunla evleneyim! Gerçekten manyaksınız" sözleriyle takipçisine tepki gösterdi.

Etiketler : Pınar Yağmur Atacan Pınar Altuğ
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