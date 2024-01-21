Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Türk Sineması'nın usta ismi Perihan Savaş, Denizlili kadınlarla bir araya geldi. 'Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali' kapsamında yer alan Savaş, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Festivale katılım sağlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Savaş, "Bu kadar çok kadının bu kadar çok güzel ürünü yapması ve bir belediye başkanının bu güzelliklerin arkasında olması çok önemli. Çünkü kadınlarımız çok değerli" dedi.