13 Şubat 2021 Cumartesi 10:07:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 10:36:00
Performansına binlerce tweet
Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, önceki gün yayımlanan sahnesiyle seyirciyi gözyaşlarına boğdu.
Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez, önceki gün yayımlanan sahnesiyle seyirciyi gözyaşlarına boğdu. Dizide Adil Hoca'nın (Reha Özcan) ölümüyle yıkılan Taner Ölmez, sergilediği performansla trend topic listesinde ilk sıralarda yer aldı. Ölmez için yaklaşık 46 bin tweet atılırken, oyunculuğuna övgüler yağdırıldı.