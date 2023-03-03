Perdeyi ‘İyileşmek' için açıyorlar

Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman deprem bölgesine yardım için sahneye çıkıyorlar. İkili 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' oyununun tüm bilet gelirini depremde zarar görenlere destek amacıyla İyilik Melekleri Derneği'ne bağışlayacaklar. Oyun, 13 Mart'ta Tiyatrops sahnesinde seyircinin karşısına çıkacak. Oyun, entelektüel bir kadının, inatçı ve mesleği bırakmakta olan bir polis tarafından sorgulanmasını konu ediniyor.