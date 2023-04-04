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04 Nisan 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2023 Salı 12:00:00

Paylaşanı engellerim

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Şeyma Subaşı, sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşalayan Meriç Keskin'i blokladı.

Şeyma Subaşı, sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşalayan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i blokladı. Yediği engele isyan eden Keskin, "Paramı geri ver, resmen dolandırıldım" dedi. Meriç Keskin'i engellemesiyle ilgili konuşan Subaşı, "Paylaşımları zaten özel hesabımda yapıyorum. Takip etmek isterseniz edersiniz. Diğer türlü şeyler gördüğümde de engellerim. Aynı hayatımdan engellediğim gibi" dedi. Şeyma Subaşı, Instagram'da özel olarak aylık 119.99 TL'ye bekarlığa veda düğün paylaşımlarını yayınlıyor.

Etiketler : şeyma subaşı meriç keskin ifşa

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