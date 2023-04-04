Paylaşanı engellerim

Şeyma Subaşı, sadece ücretli aboneleri için paylaştığı fotoğraflarını ifşalayan sosyal medya fenomeni Meriç Keskin'i blokladı. Yediği engele isyan eden Keskin, "Paramı geri ver, resmen dolandırıldım" dedi. Meriç Keskin'i engellemesiyle ilgili konuşan Subaşı, "Paylaşımları zaten özel hesabımda yapıyorum. Takip etmek isterseniz edersiniz. Diğer türlü şeyler gördüğümde de engellerim. Aynı hayatımdan engellediğim gibi" dedi. Şeyma Subaşı, Instagram'da özel olarak aylık 119.99 TL'ye bekarlığa veda düğün paylaşımlarını yayınlıyor.