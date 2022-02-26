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26 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:26 Şubat 2022 Cumartesi 15:00:00

Partnerlerimle uyumlu çalışırım

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'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir mekânda arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti.

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir mekânda arkadaşlarıyla yemek yiyip sohbet etti. Dizideki rol arkadaşı İlhan Şen'le uyumları son zamanlarda dikkat çeken Özberk, "Ben bu zamana kadar bütün partnerlerimle uyumlu çalıştım. Bu beni mutlu ediyor ve hayatımıza yansıyor. Her şey çok çalışmaktan geçiyor. İlhan'da iyi partner" dedi.

Etiketler : burcu özberk nişantaşı oyuncu
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