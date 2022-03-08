Paris'te Hadise rüzgarı

Hadise, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na katıldı. Cesur kıyafetler giymeyi tercih eden şarkıcı, bu kez kapalı bir kostümle etkinlikte boy gösterdi.

Yazın nişanlısı Mehmet Dinçerler'le nikah masasına oturmaya hazırlanan Hadise, Valentino'nun davetlisi olarak Paris Moda Haftası'na gitti. Konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleriyle her daim adından söz ettiren şarkıcı, etkinlikte markanın kapalı bir kıyafetini giydi. 300 bin TL değerindeki mavi ve yeşil renkten oluşan etek- bluz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken Hadise, defileyi en ön sıradan izledi. Öte yandan sanatçı, hiçbir masraftan kaçınmadı. Şarkıcı, Paris'in en lüks otellerinden birinde konakladı. Hadise, The Peninsula otelinde geceliği 1.500 Euro (23 bin 445 lira)olan Eyfel manzaralı oda da kaldı. Şarkıcı, ekibini de yanında götürdü.