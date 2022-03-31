Panik oldular

'Alice Müzikali'yle yeniden sahnelere dönen Serenay Sarıkaya aşk sarhoşu! Sarıkaya, 8 aydır beraber olduğu Umut Evirgen'le önceki akşam Etiler'deki evindeydi. Çift, baş başa vakit geçirdi. Habercilerin kendilerini beklediğini öğrenen ikili, evden ayrı ayrı çıktı. Sarıkaya, kendi arabasına arka kapıdan binerken, Evirgen ise ön kapıda duran arabasına tek başına bindi. Çift, habercilerin sorularını cevapsız bırakarak, farklı yollara sapıp gözden kayboldular.