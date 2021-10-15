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15 Ekim 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:15 Ekim 2021 Cuma 12:00:00

Pahalı filmlerde oynamıyorum

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Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı 'Hep Yek 4: Bela Okuma Altan' komedi filmi vizyona giriyor.

Ulaş İnan Torun, Önder Açıkbaş, Yıldırım Memişoğlu, Serdal Genç ve Şafak Sezer'in başrollerinde yer aldığı 'Hep Yek 4: Bela Okuma Altan' komedi filmi vizyona giriyor. Özgür Bakar'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, önceki filmlerin izinden giden hikaye örgüsünü devam ettiriyor. Oyuncular önceki akşam galada bir araya geldi. Şafak Sezer, filmde yer almasına dair ''Çok düşük bütçesi olduğu için kabul ettim. Ben pahalı filmlerde oynamıyorum'' esprisini yaptı. 52 yaşına basan Sezer'e film ekibi doğum günü sürprizi yapmayı da ihmal etmedi.

Etiketler : Pahalı filmlerde oynamıyorum Ulaş İnan Torun Önder Açıkbaş Yıldırım Memişoğlu Şafak Sezer
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