Özyağcılar'a onur ödülü

YEKÜV'ün (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) her yıl geleneksel olarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği "Onur Ödülü" bu yıl oyuncu Erdal Özyağcılar'a verildi. Özyağcılar ödülünü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sergiledikleri "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyunun bitiminde seyircisi önünde ayakta alkışlanarak aldı.