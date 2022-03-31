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31 Mart 2022 Perşembe 12:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 12:20:00

Özyağcılar'a onur ödülü

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YEKÜV'ün (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) her yıl geleneksel olarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği "Onur Ödülü" bu yıl oyuncu Erdal Özyağcılar'a verildi.

YEKÜV'ün (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) her yıl geleneksel olarak 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle Vasfi Rıza Zobu anısına verdiği "Onur Ödülü" bu yıl oyuncu Erdal Özyağcılar'a verildi. Özyağcılar ödülünü Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sergiledikleri "Hoşgeldin Boyacı" adlı oyunun bitiminde seyircisi önünde ayakta alkışlanarak aldı.

Etiketler : Özyağcılar Erdal Özyağcılar Onur Ödülü
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