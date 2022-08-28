Özlem içeren paylaşım

Oyuncu Pınar Altuğ, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde beraber rol aldığı ve 2017 yılında hayatını kaybeden oyuncu Vatan Şaşmaz'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından yakın dostu için 'Çok özledim' paylaşımını yaptı. Şaşmaz, İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürülmüştü.