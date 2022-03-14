Oyuncunun emeklisi olmaz

Şehir Tiyatrolarına 17 yaşında figüran olarak giren ve Genel Sanat Yönetmenliğine kadar yükselen Erhan Yazıcıoğlu, oyuncuların erken yaşta emekli edilmesine isyan etti.



Sanatla iç içe 54 yıl geçiren, Hababam Sınıfı gibi önemli yapımlarda, ünlü isimlere 30 yıl dublaj yapan Erhan Yazıcıoğlu, sanatçıların erken yaşta emekli edilmesine isyan etti. ' Yaşlı oyunculara da sahip çıkmamız lazım' diyen 70 yaşındaki Yazıcıoğlu, kendisinin 65 yaşında emekli edildiğini söyledi. Yazıcıoğlu, "Hakimler, doktorlar, insan hayatıyla oynayanlar 72 yaşında emekli oluyor, biz 65'te. Ben hala 80 sayfayı ezberleyip sahneye çıkabiliyorum. Yeni provaya giriyoruz şimdi mesela. Yeni bir oyun ve 3 kişilik. Habire sahnedeyiz. Yani sen benim dimağımdan kuşkulanamazsın, sen bana iş göremezsin diyemezsin" dedi. Dizi ve film teklifleri aldığını söyleyen sanatçı, parasal anlamda anlaşamadığını ifade etti. Kendisine düşük ücretler sunulduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "Bana layık parayı vermekten kaçınıyorlar ya da veremiyorlar. İşte, 'Çok isteriz. Size layık değil ama bu kadar' diyorlar. Ben de o kadara sabah 6.00'lara kadar çalışamayacağım artık. Parasal liyakat bekliyorum" dedi.