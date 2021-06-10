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10 Haziran 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 12:30:00

Oyunculuktan emekli!

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Uzun süre önce ekranlara ara veren oyuncu Zeynep Tokuş, dizilerde oynamamakta kararlı.

Uzun süre önce ekranlara ara veren oyuncu Zeynep Tokuş, dizilerde oynamamakta kararlı. Yeni sezonda 'Aşkın Kıyameti' adlı filmiyle beyazperdede olacak olan Tokuş, yeniden ekranlara dönüp dönmemesi sorulunca "Ekranlara dönmeyi düşünmüyorum emekli oldum. Yoga yaptığım için gayet iyiyim" açıklamasını yaptı. Recep ASLAN

Etiketler : Zeynep Tokuş Yeni sezon Ekranlara dönme
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