En son 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay, varoluş sebebinin oyunculuk olduğunu söyledi. MAG dergisine açıklamalarda bulunan Tugay, "Oyunculuk, varoluş sebebim gibi hissediyorum. Kolektif bir işin, sanatsal bir anlatım biçiminin parçası olmak çok güzel. Bunu seyirciyle buluşturmanın hazzı, o üretim sürecinde öğrendiklerim, araştırmak, düşünmek, karakteri var etmek çok zevkli. Yapmayı en çok sevdiğim işi yapıyorum ve bundan para kazanıyorum" dedi.