VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uçan taksi ilk kez göklerde!
Putin, ''bu bir felaket'' diyerek tepki gösterdi
Bakan Muş: Tansu Hanım aradı, rakamları dinledi ve tebrik etti
Rusya'dan Türkiye ve Ermenistan açıklaması!
Enflasyon verisi sonrası kira artış oranı belli oldu
13 yaşındaki kızın korkunç ölümü üzerine baba ve amca gözaltında
Aşırı soğukların nedeni ortaya çıktı! Sıcaklıklar daha da düşecek
Bakan Varank Mardin'de... "İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltıyoruz"
İngiltere karara isyan etti! Türkiye listeden çıkarılsın
İspark neden zarar ediyor?
Petrol sızıntısı alarmı! Türkiye harekete geçti
FETÖ firarisi İstanbul Havalimanı'nda paketlendi
İstanbul'da hafif ticari araç durağa daldı: Yaralılar var
Rehin alındığını iddia edip 10 metreden atladı
Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı
Rusya açık açık uyardı: Üzücü sonuçlara yol açabilir
Heyecanlandıran keşif! Tam 1300 yıllık
Türkiye'nin gücüne işaret ettiler
Ağustos ayı enflasyonu açıklandı
çişleri Bakanlığından yeni genelge: 4 Eylül'de başlayacak!
5 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
ABD'nin 20 yıllık üssü Taliban'ın karargâhı oldu!
Komşudan ''zorunlu askerlik'' adımı!
İBB'den zam için ''olağanüstü'' toplantı çağrısı!
03 Eylül 2021 Cuma 14:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 14:30:00

Oyunculuk varoluş sebebim

ABONE OL

En son 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay, varoluş sebebinin oyunculuk olduğunu söyledi.

En son 'Zalim İstanbul' dizisinde rol alan Mine Tugay, varoluş sebebinin oyunculuk olduğunu söyledi. MAG dergisine açıklamalarda bulunan Tugay, "Oyunculuk, varoluş sebebim gibi hissediyorum. Kolektif bir işin, sanatsal bir anlatım biçiminin parçası olmak çok güzel. Bunu seyirciyle buluşturmanın hazzı, o üretim sürecinde öğrendiklerim, araştırmak, düşünmek, karakteri var etmek çok zevkli. Yapmayı en çok sevdiğim işi yapıyorum ve bundan para kazanıyorum" dedi.

Etiketler : Zalim İstanbul Mine Tugay MAG dergisi
Yalın'dan 3'te 3!

Yalın'dan 3'te 3!
Düğün ertelendi

Düğün ertelendi
Ayvalık'ta dev buluşma

Ayvalık'ta dev buluşma
‘Teşkilat'ın setine dönüyor

‘Teşkilat'ın setine dönüyor
Köşkte açılış

Köşkte açılış
Aşk sarhoşu

Aşk sarhoşu
Bikini sezonunu kapattı

Bikini sezonunu kapattı
İlk kare

İlk kare
Kızını evlendirdi

Kızını evlendirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER