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29 Aralık 2021 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:29 Aralık 2021 Çarşamba 10:00:00

Oyunculuk peşimi bırakmıyor

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'Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u oynayan Özge Törer, oyunculuk macerasına ilk başlarda hobi olarak başladığını söyleyerek, "Şimdi ise hiç peşimi bırakmıyor" dedi.

'Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u oynayan Özge Törer, oyunculuk macerasına ilk başlarda hobi olarak başladığını söyleyerek, "Şimdi ise hiç peşimi bırakmıyor" dedi.

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer, Bozdağ Film Youtube kanalı için dizinin hayranlarından gelen soruları yanıtladı. 'Kuruluş Osman'da ilk bölümden bu yana rol alan Özge Törer, macerasına nasıl başladığını anlattı. Oyunculuk hikayesinin ortaokulda başladığını ve zamanla hobi olarak değerlendirdiğini ifade eden Törer, "Lise sonuna kadar tiyatro oyunları yaptım, eğitimler aldım. Çünkü kendimi çok iyi hissettiriyordu ama asla meslek olarak bakmıyordum. Sonra üniversite sınavları geldi çattı ve kendime 'Ne olacaksın sen?' diye sordum. 'Madem oyunculuğu seviyorum, ben oyuncu olmak istiyorum' dedim. İlk girdiğim sınavda okulu kazandım. Ondan sonra özgüven de geldi. O gün bugündür peşini bırakmıyorum. Hala oldum demiyorum" dedi. Törer, sette en iyi anlaştığı arkadaşların Yıldız Çağrı Atiksoy ve Didem Balçın olduğunu söyledi.

Etiketler : Bala Hatun Yıldız Çağrı Atiksoy Özge Törer
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