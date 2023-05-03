Oyunculuk özgürleştiğim alanım

Oyuncu Ayça Ayşin Turan, dışardan soğuk ve mesafeli göründüğünü söyledi. Bu durumdan hiç hoşnut olmadığını belirten Turan, "Sanırım bunu değiştirmek isterdim. Bir de bu kadar sabırlı ve alttan alan bir insan olmak istemezdim. Bazen karşımdakini kırmamak için birçok şeyi içime atıyorum ve bu daha sonra bende keskin kopuşlara sebep oluyor" dedi. MAG dergisine konuşan Turan, kamera arkasından kamera önüne geçişinin hayatında dönüm noktası olduğunu belirtti. Turan, "Oyunculuk benim en özgürleştiğim alanım ve dönüm noktam diyebilirim" dedi.