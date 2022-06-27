"Oyunculuğu geri plana atmadım"

Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral, şimdilik ekranlara mesafeli... Evliliğine 2'inci bir şans veren Soral, "Şimdilik bir proje düşünmüyorum. Çok içime sinen bir şey gelirse içinde bulunmak isterim. Biraz tatil yapmak istiyorum" dedi. Evliliğiyle birlikte oyunculuğu ikinci plana attığı söylemlerini yalanlayan Soral "Aslında çok fazla projede bulunuyorum ama hepsi biraz daha sonra çıkacak olan şeyler. Ben oynuyorum. Hepsini sonra beraber izleyeceğiz" dedi.