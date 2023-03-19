Sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğundan övgüyle bahsetti. Tatlıses sosyal medya hesabından diziyi bir kez izlediğini belirterek ikiliye şunları söyledi: "Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey, başarılar dilerim."