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19 Mart 2023 Pazar 15:11:00 - Güncelleme:19 Mart 2023 Pazar 15:11:00

Oynamıyorlar yaşıyorlar

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İbrahim Tatlıses, 'Aile' dizisinde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğundan övgüyle bahsetti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 'Aile' dizisinin başrolünde yer alan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oyunculuğundan övgüyle bahsetti. Tatlıses sosyal medya hesabından diziyi bir kez izlediğini belirterek ikiliye şunları söyledi: "Aile dizisini bir kez izledim vazgeçemedim sebebine gelince hem oyuncu, hem de yönetmen gözüyle baktım. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ oynamıyorlar yaşıyorlar. O kadar doğal ki şaşırdım baya yaşıyorlar. Yönetmenin oyun tarif etmesine gerek yok o kadar doğal ki her şey, başarılar dilerim."

Etiketler : ibrahim tatlıses aile dizi kıvanç tatlıtuğ serenay sarıkaya

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