23 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2021 Perşembe 12:30:00
Otizmli çocuklar için 2. sınıf
Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, otizmli çocuklara el uzatmaya devam ediyor.
Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, otizmli çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'deki Uygulama Okulu'nda sınıf açan Manchester City'li futbolcu, şimdi de Mardin'de Kocatepe İlkokulu'na destek verdi. Gündoğan "Bu anlamlı projede olmak benim için büyük gurur. Onların her zaman yanındayım" dedi.