Otizmli çocuklar için 2. sınıf

Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan, otizmli çocuklara el uzatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir'deki Uygulama Okulu'nda sınıf açan Manchester City'li futbolcu, şimdi de Mardin'de Kocatepe İlkokulu'na destek verdi. Gündoğan "Bu anlamlı projede olmak benim için büyük gurur. Onların her zaman yanındayım" dedi.