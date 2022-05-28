Osmanlı'dan 'Yaman' servet

Oyuncu Can Yaman'ın dijitalde yayınlanacak olan 'El Turco' dizisinden alacağı ücret belli oldu. Oyuncu, bölüm başı 1,5 milyon liraya kamera karşısına geçecek.

Uzun süredir Italya'da olan oyuncu Can Yaman, yeni projesi için hummalı bir çalışmaya girdi. Dijitalde yayınlanacak dizisi için oyuncu, kendini spor salonuna kapattı. Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, yeniçeri Osmanlı akıncısını canlandıracak olan Yaman'ın alacağı ücret belli oldu. 2. Sayfa adlı programın haberine göre oyuncu, bölüm başı 1,5 milyon lira kazanacak. Aynı platformda yayınlanacak olan Atatürk dizisinden Aras Bulut İynemli'nin de 700 bin lira karşılığında anlaştığı öğrenilmişti. Dijitalde sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan bazı isimler bölüm başı olarak Halit Ergenç 500 bin lira, Kıvanç Tatlıtuğ, 500 bin lira, Kenan İmirzalıoğlu 500 bin lira, Fahriye Evcen, 400 bin lira, Serenay Sarıkaya, 400 bin lira, Beren Saat 400 bin lira, Hande Erçel 400 bin lira Cansu Dere 350 bin lira ve Demet Özdemir 350 bin lira kazanıyor.