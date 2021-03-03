Organik tarım hayali için evini sattı

Uzun süredir Phuket'te yaşayan ve oğluyla birlikte dünyayı gezen oyuncu Leyla Bilginel, Nişantaşı'nda ortaya çıktı. Sektörden ayrı kalan Bilginel, son dönemde ilgi gören organik tarım ticaretine el attı. Dünyanın her yerinden topladığı tohumlarla insanlık için organik yiyecek ve içecek üreteceğini söyleyen Bilginel, bu hayalini gerçekleştirebilmek için evini elden çıkarmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu projesiyle geleceği kurtaracağını da sözlerine ekleyen oyuncu, yeni işinden 'Büyük bir proje' diye söz etti.



YÜRÜRKEN MASKE TAKMAM

Maskesiz görüntülenen oyuncu bu davranışını 'yürürken maske takmak sağlıksız' sözleriyle destekledi. Oyuncu, sadece kapalı alanlarda kendisini koruduğunu da sözlerine ekledi. n Recep ASLAN