Onur çekecek Hazar oynayacak

İki sene önce 'Dudullu Postası'nda birlikte çalışan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü çifti, bu kez 'Yoktan Seçmeli'ye 'evet' dedi. Ergüçlü, erkek arkadaşının yönetmenlik yapacağı projede olmaktan dolayı şanslı olduğunu söyledi.

Daha önce 'Dudullu Postası' adlı dizide birlikte çalışan Hazar Ergüçlü ile Onur Ünlü çifti, yeniden bir araya geliyor. İki sene önce birlikte çalışan ikili, bu kez 'Yoktan Seçmeli' adlı dijital dizi için buluştu. Hazar Ergüçlü dizide oyuncu olarak yer alırken Onur Ünlü ise yönetmenlik koltuğuna oturacak. Daha önceki röportajlarında Onur Ünlü için 'O şahane biri' diyen Hazar Ergüçlü, yeni aynı dizide buluşacakları için mutlu olduğunu ifade etti. Aralarında 19 yaş fark bulunan ikiliden oyuncu, Ünlü'nün kendisine mesleki anlamda büyük destekleri olduğunu ve birbirlerine danışmadan herhangi bir projeye evet demediklerini belirtti.