Önüne gelen oyuncu!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Kanunsuz Topraklar' için sete çıkmaya hazırlanan Uğur Güneş, Gardırop Dergisi'ne konuştu. Günümüz şartlarında oyunculuğun basite indirgendiğinden bahseden Güneş, rahatsızlığını şu sözlerle anlattı: ''Oyunculuğu kolay yerden para kazanılan bir iş olarak görüyorlar. Aslında buna çok fazla kızamıyorum, çünkü önüne gelen bu ülkede oyunculuk yaptığı için televizyonda onu görenler "Ne var ben de yaparım bunu" diyor. Sorun burada.''