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08 Haziran 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 13:30:00

Önüne gelen oyuncu!

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'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Kanunsuz Topraklar' için sete çıkmaya hazırlanan Uğur Güneş, Gardırop Dergisi'ne konuştu.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrıldıktan sonra 'Kanunsuz Topraklar' için sete çıkmaya hazırlanan Uğur Güneş, Gardırop Dergisi'ne konuştu. Günümüz şartlarında oyunculuğun basite indirgendiğinden bahseden Güneş, rahatsızlığını şu sözlerle anlattı: ''Oyunculuğu kolay yerden para kazanılan bir iş olarak görüyorlar. Aslında buna çok fazla kızamıyorum, çünkü önüne gelen bu ülkede oyunculuk yaptığı için televizyonda onu görenler "Ne var ben de yaparım bunu" diyor. Sorun burada.''

Etiketler : Uğur Güneş Bir Zamanlar Çukurova Gardırop Dergisi Kanunsuz Topraklar
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