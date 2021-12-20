Önümde duran olursa ezerim!

Bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Pınar Altuğ, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte toplam 4 karavanla doğaya açılacaklarının belirten oyuncu, 'Umarım hava çok iyi olur'' dedi. Bugünlerde yoğun bir koşuşturma içerisinde olduğunu ifade eden Altuğ, ''Hepimiz çalışıyoruz, yorulduğumuz zamanlar oluyor. Kendimizi nerede iyi hissedersek, orada o ortamda oluyoruz. Ben bu zamana kadar kimseye dirsek atmadım, ortada para varsa hepimiz çalışıp kazanalım. Önümde duran olursa ezip geçerim" dedi.