Önümde duran olursa ezerim!
Bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Pınar Altuğ, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi.
Bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Pınar Altuğ, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte toplam 4 karavanla doğaya açılacaklarının belirten oyuncu, 'Umarım hava çok iyi olur'' dedi. Bugünlerde yoğun bir koşuşturma içerisinde olduğunu ifade eden Altuğ, ''Hepimiz çalışıyoruz, yorulduğumuz zamanlar oluyor. Kendimizi nerede iyi hissedersek, orada o ortamda oluyoruz. Ben bu zamana kadar kimseye dirsek atmadım, ortada para varsa hepimiz çalışıp kazanalım. Önümde duran olursa ezip geçerim" dedi.