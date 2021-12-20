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20 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 11:30:00

Önümde duran olursa ezerim!

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Bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Pınar Altuğ, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi.

Bir alışveriş merkezinin açılışına katılan Pınar Altuğ, yeni yılı dostlarıyla birlikte karşılayacağını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte toplam 4 karavanla doğaya açılacaklarının belirten oyuncu, 'Umarım hava çok iyi olur'' dedi. Bugünlerde yoğun bir koşuşturma içerisinde olduğunu ifade eden Altuğ, ''Hepimiz çalışıyoruz, yorulduğumuz zamanlar oluyor. Kendimizi nerede iyi hissedersek, orada o ortamda oluyoruz. Ben bu zamana kadar kimseye dirsek atmadım, ortada para varsa hepimiz çalışıp kazanalım. Önümde duran olursa ezip geçerim" dedi.

Etiketler : Önümde duran olursa ezerim Pınar Altuğ 4 karavanla doğaya açılacaklar
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