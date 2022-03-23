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23 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 13:30:00

Onların tebessümü dünyalara bedel

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Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile Prag'da 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Üsküdar'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sahne aldı.

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile Prag'da 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Üsküdar'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sahne aldı. Şarkıcı gecede Down Sendromlu çocuklarla şarkılarını seslendirdi. Sayan, "Down Sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri" dedi.

Etiketler : Onların tebessümü dünyalara bedel Çağlar Ökten Prag
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