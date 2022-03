Onların tebessümü dünyalara bedel

Programında solistlik yapan Çağlar Ökten ile Prag'da 7. kez nikâh masasına oturmaya hazırlanan Seda Sayan, Üsküdar'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde sahne aldı. Şarkıcı gecede Down Sendromlu çocuklarla şarkılarını seslendirdi. Sayan, "Down Sendromlu gençlerimizin sevgisi ve tebessümü tüm dünyaya yeter. Onların bizden tek farkı sevgi dolu kalpleri" dedi.