Ölümden döndü

Oyuncu Olgun Şimşek, Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Kaza, Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki otomobil ile Şimşek idaresindeki araba kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.





