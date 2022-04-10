'Ölene Kadar' İsrail'de

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Engin Akyürek'in yer aldığı ekranlara veda eden 'Ölene Kadar' dizisi yurtdışında yoğun ilgi görüyor. Yapımını Tims Productions'ın üstlendiği, dizi İsrail'de yayın hayatına başlayacak. Yapım, işlemediği bir suç yüzünden müebbet hapis cezasına çarptırılan Dağhan ile onu kurtarmaya çalışan ancak ikisini de ilgilendiren çok önemli bir sırrı olan avukat Selvi'nin hikayesi anlatılıyor.