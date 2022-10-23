‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

Solistliğini yapan Çağlar Ökten ile 6 ay önce evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, nüfus kayıtlarında ismi 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak yer alan Seda Sayan'ın 'Ökten' soyadının iptaline karar vererek, kızlık soyadı olan 'Gürsaçer' i kullanılmasına hükmetti.

Neslihan KESKİN