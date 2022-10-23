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23 Ekim 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 13:30:00

‘Ökten' değil ‘Gürsaçer' diyeceksiniz

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Solistliğini yapan Çağlar Ökten ile 6 ay önce evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı.

Solistliğini yapan Çağlar Ökten ile 6 ay önce evlenen Seda Sayan, kızlık soyadını kullanmak için açtığı davayı kazandı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, nüfus kayıtlarında ismi 'Aysel Gürsaçer Ökten' olarak yer alan Seda Sayan'ın 'Ökten' soyadının iptaline karar vererek, kızlık soyadı olan 'Gürsaçer' i kullanılmasına hükmetti.

Neslihan KESKİN

Etiketler : Çağlar Ökten Seda Sayan İstanbul Aile Mahkemesi
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