İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı 'Özür Dilerim' filminin çekimleri tamamladı. Filmde Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir yakın arkadaşları Büyükak'a sürpriz yaptı. Büyükak'ın senaryosunu yazdığı film için Özdemir stüdyoya girdi.

Demet Özdemir, Koç ve Büyükak, projede yer alacak olan şarkıyı birlikte seslendirdi. Filmin şarkısını müzisyen Oğuzhan Koç kaleme aldı.