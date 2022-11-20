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20 Kasım 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Kasım 2022 Pazar 13:30:00

Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'den İbrahim Büyükak'a yenge kıyağı

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Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir yakın arkadaşları İbrahim Büyükak'a sürpriz yaptı.

İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç ve Gizem Karaca'nın yer aldığı 'Özür Dilerim' filminin çekimleri tamamladı. Filmde Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir yakın arkadaşları Büyükak'a sürpriz yaptı. Büyükak'ın senaryosunu yazdığı film için Özdemir stüdyoya girdi.

Demet Özdemir, Koç ve Büyükak, projede yer alacak olan şarkıyı birlikte seslendirdi. Filmin şarkısını müzisyen Oğuzhan Koç kaleme aldı.

Etiketler : ibrahim büyükak oğuzhan koç demet özdemir
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