01 Kasım 2020 Pazar 20:05:00 - Güncelleme:02 Kasım 2020 Pazartesi 20:30:00
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Öğretmen dizisi final olan İlker Kaleli, motosikletiyle İstanbul sokaklarında görüntülendi.
İlker Kaleli, "TV ile dijital platformlar için hazırlanan yeni proje tekliflerini okuyorum karar verme aşamasındayım" diye konuştu. Yeni projesi öncesinde kısa süreli bir tatil yapacağı öğrenilen Kaleli'nin önümüzdeki hafta dalış için üç günlüğüne Kaş’a gideceği öğrenildi.
- Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
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