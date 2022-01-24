‘O Ses'te bir ‘Demet' gönderme

Demet Özdemir'den ayrılan Oğuzhan Koç, 'O Ses Türkiye'de keyfinin olmadığına dair yapılan yorumlara "Üzücü bir hafta" derken Ebru Gündeş ise "Araya girelim" dedi.



'O Ses Türkiye' finalinde Oğuzhan Koç'un durgunluğu gözlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı ile jüri üyeleri, durgunluğu gözden kaçmayan Oğuzhan Koç'a takıldı. Ilıcalı "Seni durgun görüyorum" deyince Ebru Gündeş de "Mutsuz o mutsuz"dedi. Oğuzhan Koç ise ısrarlar üzerine "Öyle biraz hüzünlü bir hafta. Ama hüzünsüz neşe olmaz abi" dedi. Ebru Gündeş de "Araya girelim" diyerek eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulundu. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkı kadar ayrılığı da günlerce konuşuldu. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'u terk edip fotoğrafları da silmesi olay olmuştu.